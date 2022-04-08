Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitleri anmak için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan şehit mezarlığında tören düzenlendi.

Törene Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, polis ekipleri ve şehit yakınları katıldı. Duaların edilmesinden sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

"Madem rozeti öptün onu sana hediye edeceğim"

Şehit mezarlığına karanfil bırakıldığı sırada Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık Şehit Bekçi Fırat Doğan’ın ailesinin yakınlarının yanına giderek şehidin oğlu Yağız Alp Doğan’ı kucağına aldı.

Minik Bebek Yağız Alp, o sırada emniyet müdürünün göğsündeki polis rozetini öptü. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Hakan Fındık, ‘Madem rozeti öptün onu sana hediye edeceğim’ diyerek göğsündeki rozeti çıkarıp Yağız Alp’a hediye etti.

Emniyet Müdürünün şehit yakınları ile bir süre sohbet etmesinin ardından tören sona erdi.