Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
İlçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, teknedeki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
Cunda Adası'nda yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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