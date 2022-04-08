Armutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerine personel taşıyan H.Y. yönetimindeki servis aracı, C.K. idaresindeki otomobil ve E.Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler H.Y. ve E.Y. ile servisteki 9 yolcu, Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle geçici süre ile trafiğe kapatılan cadde, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.