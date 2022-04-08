Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy'de bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bostancı Mahallesi Balıkçı Yunus Sokak'taki 4 katlı binanın kapalı otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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