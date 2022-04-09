Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi'ndeki parkta duran ve içerisinde iki kişinin olduğu öğrenilen otomobil el freni çekili olmadığı için kaymaya başladı.

Durumu fark eden sürücünün müdahalesine rağmen araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten Şile Otoyolu Ümraniye istikametindeki yan yola düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada isimleri öğrenilemeyen sürücü ile yanındaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle büyük hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Yolda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasından sonra normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.