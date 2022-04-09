Nurettin Çakmak'ın kullandığı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Çat kara yolunun Karayolları Bakımevi mevkiinde kayarak istinat duvarına çarptı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazada otobüsteki 30 yolcu ekiplerce tahliye edilerek firmanın gönderdiği araçlarla il merkezine götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Sürücü Çakmak, yolda ilerlerken aniden otobüsün kaydığını söyledi.

Yolun bir tarafının uçurum olduğunu ifade eden Çakmak, "Araç uçuruma giderken 'Bu kadar yolcunun vebali benim boynumda, uçuruma gidersek hepsi ölür' dedim ve aracın yönünü duvara çevirdim. Rabbime çok şükür kurtulduk" dedi.