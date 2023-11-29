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Türkiye
TRT Haber 29.11.2023 13:41

Koza Han'daki 250 yıllık çınar fırtınaya dayanamadı

Bursa'da 15’inci yüzyılda Osmanlı padişahı 2’nci Beyazıt tarafından yaptırılan Koza Han’ın avlusunda bulunan 250 yıllık tarihi anıt çınar, lodosun etkisiyle devrildi.

Koza Han'daki 250 yıllık çınar fırtınaya dayanamadı

Osmanlı İmparatorluğu’nun 8’inci padişahı 2’nci Bayezid tarafından 1491 yılında Ulu Cami’nin bulunduğu bölgede yaptırılan Koza Han’daki tarihi çınar, gece saatlerinde başlayan, saatteki hızı 95 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle devrildi.

Koza Han'daki 250 yıllık çınar fırtınaya dayanamadı

250 yıllık anıt çınar, Koza Han’ın avlusunda bulunan kafelerin üzerine düştü. Esnafın ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

250 yıllık çınarın eski fotoğrafı. (DHA)[250 yıllık çınarın eski fotoğrafı. (DHA)]

İncelemede bulunan ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Öte yandan lodosun etkisiyle devrilen bir çam ağacı da Koza Han’ın duvarına çarptı.

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