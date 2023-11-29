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Türkiye
AA 29.11.2023 13:00

Bodrum'da fırtına yelkenliyi kıyıya sürükledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir yelkenli tekne kıyıya sürüklendi.

Bodrum'da fırtına yelkenliyi kıyıya sürükledi

İlçede dün akşamdan bu yana etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kumbahçe Mahallesi açıklarında tonozdan ayrılan yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne Paşatarlası sahiline sürüklendi. Karaya oturan ve yan yatan tekne için kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi. İlçede amatör denizciler de teknelerini dalgalardan korumak için çaba sarf etti.

Bazıları zarar görmemesi için teknelerini vinçle bulunduğu yerden aldı. Bodrum-Datça feribot seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

İlçede olumsuz hava koşullarının devam edeceği, zaman zaman sağanağın da etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

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Muğla Bodrum Fırtına
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