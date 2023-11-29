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Türkiye
İHA 29.11.2023 13:31

Balıkesir'de yağışlar nedeniyle Zeytinli Köprüsü yıkıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerdeki yağışlarda kısmen hasar gören Zeytinli Köprüsü, son yağışlara dayanamayarak tamamen çöktü.

Balıkesir'de yağışlar nedeniyle Zeytinli Köprüsü yıkıldı
[Fotograf: İHA]

İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Eski Çanakkale-İzmir kara yolunda bulunan Zeytinli Çayı üzerindeki köprü, Kazdağları'ndan gelen sel sularına dayanamayarak tamamen çöktü.

Köprü, 12 Kasım'daki yağışta kısmen yıkılmış, bu nedenle kullanıma kapatılmıştı.

Balıkesir'de yağışlar nedeniyle Zeytinli Köprüsü yıkıldı

Altınoluk'ta dev dalgalar iş yerlerinde hasara yol açtı

Kuvvetli rüzgarın dev dalgalar oluşturduğu Altınoluk Mahallesi'nde ise denizin taşması sonucu sahilde sürüklenen büyük ağaç parçaları, kordondaki iş yerlerine zarar verdi.

Kordonda işletmesi bulunan Hacı Talay, gazetecilere, iki haftadır zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle olumsuzluklar yaşadıklarını söyledi.

Balıkesir'de yağışlar nedeniyle Zeytinli Köprüsü yıkıldı

Bu süreçte üçüncü kez iş yerlerinin zarar gördüğünü belirten Talay, "Kendi imkanlarımızla kendi mekanlarını korumaya çalışıyoruz. Sabaha kadar 3 arkadaş burada nöbet tuttuk. Denizin getirdikleri iş yerlerimize zarar vermesin diye sürekli suya girip eşyalarımızı içeri taşıdık." dedi.

Öte yandan, Edremit Kaymakamlığınca alınan kararla, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve liselere bugün ara verildi.

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