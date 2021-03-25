Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda yapılan denetimlerde 2 kişinin sahadaki 346 orkideyi kök ve çiçekleriyle topladıkları belirlendi.

Sahanın biyolojik çeşitliliğine zarar veren kişilere 80 bin 465'er lira idari para cezası uygulandı.

El konulan orkideler Şube Müdürlüğünde görevli Biyolog Sezgi Şeref, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orkide Araştırmacısı Doç. Dr. Gökhan Deniz ile Akdeniz Üniversitesi Botanik ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Candan Aykurt tarafından incelendi.

İnceleme sonucu el konulan orkidelerin "dev orkide" (himantoglossum roberitanum) ve "kedikulağı orkidesi" (ophrys mammosa) türleri olduğu tespit edildi.