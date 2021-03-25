Olay, sabah saatlerinde Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi.

Pazardan satın aldığı koyunları evine götüren Yılmaz Kayısı'nın 11 koyunu, fırtına nedeniyle koparak yere düşen elektrik telini fark etmeyerek temas etti.

11 koyunun telef olduğunu fark eden Kayısı, sürüdeki diğer hayvanları telden uzaklaştırdı. Kayısı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede onarım çalışması başlatılırken telef olan koyunların sahibi Kayısı, "Pazardan aldığım koyunları evime götürüyordum. Yerde kopan telleri fark etmeyerek temas eden koyunlarımdan 11'i telef oldu" dedi.