Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 13:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhuriyet Savcısı doğum günü kutlarken silahla vuruldu
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde evinde doğum günü kutlayan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, silahla başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın evinde meydana geldi.
Özlem Salkım, doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu. Doğum günü kutlaması için evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar ifadelerinde Salkım'ın arkadaşının silahıyla oynarken kendini yaraladığını söyledi. Salkım'ın hayati tehlikesi devam ediyor.
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