Niğde'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Çamardı ilçesine bağlı Celaler köyü ile Bor ilçesine bağlı Kılavuz köyü arası Armutbelli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan O. Ç. durumu yetkililere haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede vatandaşı mahsur kaldığı yerden kurtardı.