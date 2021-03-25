Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 13:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde'de karlı yolda mahsur kalan kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Niğde’de Armutbelli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan O. Ç., ekiplerin yardımıyla kurtarıldı
Niğde'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Çamardı ilçesine bağlı Celaler köyü ile Bor ilçesine bağlı Kılavuz köyü arası Armutbelli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan O. Ç. durumu yetkililere haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede vatandaşı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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