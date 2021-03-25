Polis ekipleri, vatandaşların internette yayımlanan kiralık lüks villa ilanlarına başvurduğu, kira bedeli veya kapora ödeyerek dolandırıldıkları ihbarları üzerine harekete geçti.

Araştırma sonucu gayrimenkul danışmanlığı şirketlerinin internetteki sayfalarını kopyalayarak çok düşük kiralama bedelleriyle sahte ilanlar yayımlayan kişilerin kendilerine ulaşanları tuzağa düşürdüğü belirlendi.

200 bin lira dolandırdılar

Yaklaşık 20 kişinin kapora veya kira bedeli yatırarak toplam 200 bin lira dolandırıldığı saptandı.

Para transferi başka bankalardan

Paranın yatırılması sonrası kayıplara karışan zanlıların şebeke şeklinde örgütlendiği, para transferinin ise farklı kişilerin banka hesapları üzerinden sağlandığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, müştekilerin bin ile 20 bin lira arasında değişen kapora veya kira bedellerini yatırdıkları hesap numaralarını incelemeye aldı.

4 kişi gözaltına alındı, 2 tutuklama

Paraları bankamatikten çeken ve tanınmamak için şapka takan kişiyi takibe alarak diğer şüphelilere ulaşan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 kişi gözaltına aldı.

Zanlılardan M.K.Ö ve Ş.U, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kendisini "Komiser Kemal" diye tanıtmış

Soruşturmada aynı kişilerin benzer yöntemlerle daha önce de dolandırıcılık yaparak kayıplara karıştığı belirlendi.

"Komiser Kemal" lakabını kullanan M.K.Ö'nün eski mali müşavir olduğu ancak "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında belgesinin iptal edildiği tespit edildi.

M.K.Ö'nün para transferi için banka hesaplarını kullandığı kişilere de "gizli bir operasyon kapsamında hesaplarına para yatacağı, bu paraya dokunmamalarını" söylediği, bu kişilere de bir miktar para verdiği belirlendi.