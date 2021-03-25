Ülke turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi inşaatı devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Efes Antik Kentini 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak projenin ilk etabı kapsamında, antik kanal girişi ve Pamucak sahilinde planlanan yat limanına fore kazık çakma işlemleri sürüyor.

Efes Antik Kenti 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşuyor. Antik kenti denizle buluşturacak kanal projesinin ilk etabı olan yat limanı inşaatı Pamucak Sahili’nde başladı. Ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/2H34lcvh6e — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2021

Proje tamamlandığında denizle birleşecek ve 5 metre derinliğinde bir kanala dönüşecek.

"Proje tamamlandığı zaman Efes ününe ün katacak"

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar son çalışmaları da yerinde inceledi.

"Proje tamamlandığı zaman Efes ününe ün katacak" diyen Çınar şunları aktardı:

"Efes Antik Kanal Projesinin birinci ebatı Pamucak sahilinden Kuşadası-İzmir yolu üzerindeki alanı kapsıyor. Bu alana 600 metre uzunluğunda kanal ve teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak.100 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa edilecek" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Proje iki etaptan oluşuyor

Efes Antik Kentini yeniden denizle buluşturacak proje iki etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında; 600 metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanı ve giriş kanalı üzerinde araç ve yaya köprüsü inşa edilecek.

İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanına kadarki alanın temizlenecek ve tarihi özelliklere uygun inşa edilecek teknelerin antik kente kadar gelmesi sağlanacak. Kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenecek ve çevresi yeniden düzenlenecek.

[Fotoğraf: İHA]

Antik kente özel teknelerle yolculuk edilecek

Efes Antik Kenti ve limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği Kral Yolu'nun başlangıç noktasında yer alıyordu. Ancak 2 bin 500 yıl içerisinde Küçük Menderes ve Marnas Çayının getirdiği alivyonlar nedeniyle denizden 9 km uzaklaştı ve bugünkü halini aldı.

2 bin 500 yıl sonra antik kente, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğacak.

Efes’e her yıl gelen turist sayısı artması beklenirken, Efes Türkiye’nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelecek.