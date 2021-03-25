Hatay'da deniz taştı, tekneler karaya oturdu
Hatay'ın bazı ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle deniz taştı, bir gemi sahile sürüklenerek karaya oturdu, çok sayıda balıkçı teknesi de zarar gördü.
Hatay'da iki gündür etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar sebebiyle denizde dev dalgalar oluştu.
Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesindeki bazı iş yerleri ve caddeler deniz suyu altında kaldı.
Fırtınada bazı seyyar satıcıların araçları ve eşyalar devrilip etrafa dağıldı.
Balıkçı tekneleri zarar gördü
Dörtyol ilçesinde balıkçı barınağındaki 7 tekne su aldı, 3 tekne de zarar gördü.
Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin de barınağa giderek incelemelerde bulundu.
Gemi karaya oturdu
Payas İlçesinde de fırtına nedeniyle 'Aqua Hercules' adlı Ro-Ro gemisi, sahile sürüklendi.
2012'den beri haciz nedeniyle İskenderun Körfezi'nde demirli olan 33 bin grostonluk 193 metre boyundaki gemi, Payas sahilinde karaya oturdu.
Gemide mürettebatın bulunmadığı, yakıtının olmadığı, makinelerinin ve jeneratörünün de çalışmadığı öğrenildi. Gemi, tehlike yaratmaması için hava şartları iyileştiğinde çekicilerle tekrar İskenderun Körfezi açıklarındaki park alanına çekilecek.
Hatay Payas'ta fırtına nedeniyle açıkta bekleyen bir gemi sürüklenip karaya oturdu. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Levent Nacar aktardı. pic.twitter.com/mefTqgg3ck— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2021
Erzin ilçesinde de fırtına, ağaçların devrilmesine sebep oldu.