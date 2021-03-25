Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret etti ve millet bahçesi projesi hakkında görüşmelerde bulundu.

Eski stadının yıkım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Şenlikoğlu, 15 Haziran'da ihalenin yapılacağı müjdesini aldıklarını söyledi.

Projenin Giresun'a hayırlı olmasını dileyen Şenlikoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın startını verdiği millet bahçesi projesini şehrimizde de uyguluyoruz. Millet bahçesi şehrimizin en güzel, en gözde bölgesinde, denize karşı şehrin ortasında harika görüntüsü ile yerini alacak. Spor salonu ve yüzme havuzuyla birlikte bu bölge bir yaşam merkezi haline gelecek."

Projeye belediye olarak tüm desteği verdiklerine işaret eden Şenlikoğlu, tüm amaçlarının Giresun'a kalıcı eserler bırakmak olduğunu belirtti.