Afyonkarahisar'da 23 Şubat'ta bir çiğ köftecide sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu iddia ederek iş yeri çalışanını darp eden saldırganın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulayan saldırgan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

1 Mart'ta ise, aynı iş yerine ikinci saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyla ilgili de saldırganla ilgisi olan ve gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

“Silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi

Saldırgan hakkında “silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlamalarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, saldırganın çiğ köftenin acılı olması nedeniyle çalışanla tartıştığı ve bir anlık öfke sonucu elindeki çiğ köfte dürümü çalışana fırlatarak darp ettiği ifadesine de yer verildi.

Çiğ köfte dürüm, "yaralamaya elverişli silah" sayıldı

İddianamede, elindeki dürümü “zarar verme kastıyla” çalışanın yüzüne fırlattığı ve çalışana karşı “kasten yaralama” suçunu işlediği aktarıldı ve çiğ köfte dürüm “silah” olarak kabul edildi:

“Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığı ile müştekinin yüzüne isabet etmesi, sonrasında şüphelinin öfkesine hakim olamayarak tekme ve tokatla eylemine devam etmesi nedeniyle kastının yoğunluğu göz önüne alındığında, yüze fırlatılan çiğ köfte dürümünün saldırıda kullanılmaya ve yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir.”

Cezaya indirim uygulanmaması istendi

Sanığın yargılama aşamasında “takdiri indirim” almaması gerektiği yönünde görüş sunuldu.

Buna neden olarak ise aynı olay yerine ikinci saldırının yapılması, sanığın ifade vermeye gitmeyeceğini beyan etmesi, soruşturma makamlarında kurtulmak için kaçma girişiminde bulunması ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gösterildi.