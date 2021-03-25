Samsun'un bazı ilçelerinde yoğun kar etkili oluyor.

Kar ve buzlanma dolayısıyla Ladik ilçe genelinde, Kavak ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki okullarda bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Kavak'ta ilçe genelinde ilk ,orta ve lise düzeyinde taşıma ile gelen tüm öğrenciler bugün ve yarın idari izinli sayılırken, Salıpazarı ilçesinde ise Konakören, Tahnal ilk ve orta okulu ile Cevizli İlkokulu'nda yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Tatil edilen okullarda uzaktan eğitimin süreceği açıklandı.