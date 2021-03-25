Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'un 3 ilçesinde eğitim uzaktan sürdürülecek
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Ladik, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Tatil edilen okullarda uzaktan eğitimin sürdürülecek.
Samsun'un bazı ilçelerinde yoğun kar etkili oluyor.
Kar ve buzlanma dolayısıyla Ladik ilçe genelinde, Kavak ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki okullarda bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.
Kavak'ta ilçe genelinde ilk ,orta ve lise düzeyinde taşıma ile gelen tüm öğrenciler bugün ve yarın idari izinli sayılırken, Salıpazarı ilçesinde ise Konakören, Tahnal ilk ve orta okulu ile Cevizli İlkokulu'nda yüz yüze eğitime bugün ara verildi.
Tatil edilen okullarda uzaktan eğitimin süreceği açıklandı.
Etiketler: Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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