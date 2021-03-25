Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars'ta bir köye "koronavirüs" karantinası
Kars’ta artan koronavirüs vakaları üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Kars’ta COVID-19 salgınıyla mücadele devam ediyor.
Artan vakalar üzerine Sarıkamış’a bağlı Karaköse köyü karantinaya alındı.
Köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirilirken, köye giriş ve çıkışlar da durduruldu.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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