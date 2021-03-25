Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderun Körfezi'ndeki hacizli gemi karaya oturdu
[Fotoğraf: AA]
İskenderun Körfezi'nde hacizli olduğu için yaklaşık 8 yıldır demirlemiş halde bulunan gemi, fırtına nedeniyle karaya oturdu.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İskenderun Limanı'na ilk seferini 2012'de yapan, 10 Temmuz 2013'te Mısır'ın Port Said Limanı'ndan kente gelen 193 metre uzunluğundaki 33 bin grostonluk "Aqua Hercules" adlı hacizli gemi, fırtına nedeniyle Payas sahiline sürüklendi.
Burada karaya oturan 185 tır, 320 yolcu ve 62 soğutuculu araç taşıma kapasitesine sahip gemi kurtarılmayı bekliyor.
Gemi, 2013 yılında şirketin alacaklıları tarafından bağlatılmıştı.
Öte yandan, fırtına nedeniyle Dörtyol ilçesindeki balıkçı barınağında 9 tekne de zarar gördü.
Etiketler: Fırtına
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