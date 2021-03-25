Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta heyelan: Yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan, köy yolunu ulaşıma kapatırken, su şebekesine de zarar verdi.
Alaplı ilçesinde bir süredir yağan yağmurlar sonrası Aşağıdağ köyü Çanakçı mevkiinde heyelan meydana geldi.
Köylülerin arazilerine ve orman alanına ulaşımı sağlayan bölgede meydana gelen heyelanda büyük taş kütleleri yolu kapatırken, su şebekesine de zarar verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Alaplı Kaymakamlığı ile Özel İdare ekipleri bölgede inceleme yaparken, ulaşıma kapanan yolun açılması ve zarar gören su şebekelerinin onarımı için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Heyelan
Sıradaki Haber
Tokat- Sivas yolunda yoğun kar ulaşımı aksattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz