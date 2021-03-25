Alaplı ilçesinde bir süredir yağan yağmurlar sonrası Aşağıdağ köyü Çanakçı mevkiinde heyelan meydana geldi.

Köylülerin arazilerine ve orman alanına ulaşımı sağlayan bölgede meydana gelen heyelanda büyük taş kütleleri yolu kapatırken, su şebekesine de zarar verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Alaplı Kaymakamlığı ile Özel İdare ekipleri bölgede inceleme yaparken, ulaşıma kapanan yolun açılması ve zarar gören su şebekelerinin onarımı için çalışma başlatıldı.