Aşılama çalışmaları ülke genelinde tüm hızıyla devam ederken, Adıyaman’da aşılanan kişi sayısı 80 bini aştı.

Kentte yaşayan Necla Karasu, katıldığı düğünde beraberindeki 11 kişi ile birlikte koronavirüse yakalandı.

Eşi, 2 doz aşısını yaptırmıştı

Baş ağrısı, bel ağrısı, ateş, kusma gibi belirtiler ile ağır bir hastalık süreci geçiren Karasu, temaslı olmaları sebebiyle ailesiyle birlikte karantinada kaldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Koordinasyon Merkezi’nde görevli olan eşi Zeynal Karasu, görevi sebebiyle öncelikli olduğu için 2 doz aşısını yaptırmıştı.

Aynı ortamda olmalarına rağmen testi negatif çıktı

Hastalığı ağır geçiren eşi ile birlikte aynı ortamda bulunmasına rağmen, Zeynal Karasu’nun koronavirüs testi negatif çıktı.

Aşı sayesinde koronavirüse yakalanmadığını söyleyen Zeynal Karasu, “Ben bana bulaşmamasının nedenini aşıya bağlıyorum. Aşı olmayanlar mutlaka aşılarını olsunlar, korkmasınlar. Herhangi bir yan etkisi olmadı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım” dedi.

“Adıyaman’da hedef nüfusun yüzde 70’i aşılandı”

Kentteki sağlık çalışanlarının yüzde 79’unun aşılandığını açıklayan Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Osman Küçükkelepçe, 65 yaş üzeri vatandaşların da aşılanması nedeniyle yeni vakalardaki yaş ortalamasının düştüğünü söyledi:

“Sağlık çalışanlarımızın yüzde 79’unu aşılamış vaziyetteyiz. Bu grup dışında 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı da aşıladık. Bu vatandaşlarımızın da yüzde 70 civarında hedef nüfusunu aşılamış durumdayız. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı aşıladığımız için şuan yeni vakalarda yaş ortalamamız giderek düşüyor. Yaşlı hastalarımız hem daha az hastalanıyor, hem de daha az hastanelik oluyor. Bu bizim için sevindirici bir gelişme.”

Haber: Ahmet Arslantaş