Yönetmelik kapsamında, sahipli köpekler yılbaşından, sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınacak.

Geçici bakımevlerinden hayvan sahiplenen vatandaşların, belediye tarafından düzenlenen sahipsiz hayvan edinme formuyla sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuru yapması gerekiyor.