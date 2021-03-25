Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda yağış kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Bolu Dağı'nda 3 gündür devam eden kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 55 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı özellikle D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Yumrukaya, Abant gişeleri, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler, Anadolu Otoyolu'nda ise Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkisini sürdürüyor.
Düzce kesiminde Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadükler ile D-100 bölümündeki Bıçkıyanı, Heyelan, Sarıçökek, Dipsizgöl, Topuk Yaylası bölgesinde, araçların güçlükle ilerlediği görülüyor.
Bölgede, sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 55 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
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