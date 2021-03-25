846 metrelik mesafede tarihe geçen bir ok atışı, alanında halen yanına bile yaklaşılamayan bir dünya rekoru.

Sahibi ise bir dönemin Osmanlı yeniçerisi olan Tozkoparan İskender..

Tozkoparan İskender TRT 1'de

Bu tarihi karakter TRT 1 ekranlarındaki "Tozkoparan İskender" dizisi ile de yeniden hayat buluyor.

Okçuluk, kahramanlık ve kahkaha dolu sahneleri ile çocuklar tarafından beğeni toplayan dizi, izleyicileri tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Peki Tozkoparan İskender aslında kimdi?

Tarihçi Hasan Şahintürk, Tozkoparan İskender'i şöyle anlatıyor:

"Kendisi 2. Bayezid döneminde yaşamış bir yeniçeri. Yeniçeri ama geri hizmetlerde bulunan bir yeniçeri. Muhtemelen yeniçeri ocağına girdikten sonraki dönemde de okçulukla ilgili epey bir çalışmış. Biz bunu daha sonraki başarılarından anlıyoruz. 2. Bayezid döneminde düzenlenen modon ve inebahtı seferlerine kendisi katılıyor ve orada göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı kendisine bir yer tahsis ediliyor, yani tımarlı sipahi oluyor."

846 metrelik rekoru kırılamadı

Osmanlı döneminde okçu sayılabilmek için en az 600 metreye ok atması gerekiyordu. Tozkoparan İskender 846 metreye attı, döneminin en iyi atışını yaptı ve dünya tarihine geçti.

Okçuluk tarihimizdeki en büyük kemankeşlerden biri oldu.

Şahintürk, "2. bayezid döneminde yapmış olduğu ok atışlarıyla bu unvana sahip oluyor. İmparatorluğun birçok coğrafyasında Şam’da, Üsküp’te, Mısır’da, Bursa’da Tozkoparan İskender rekor atışlarında yani uzun mesafe menzil atışlarında ok atışı yapıyor ve bütün rakiplerini geçiyor" dedi.

Tozkoparan İskender'in heyecan dolu hikayesi her pazar saatler 17.30'u gösterdiğinde TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.

