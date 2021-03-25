Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 07:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de markete silahlı soygun girişimi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, marketler zincirine ait iş yerine silahlı soygun girişiminde bulundu. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Yener Caddesi'ndeki markete girerek çalışana sigara almak istediğini söyledi.
O sırada kasaya yönelen market çalışanı N.C., raftan aldığı sigarayı uzatırken şüpheli yanında bulundurduğu silahı doğrultarak ateş ettikten sonra kasada bulunan paraları istedi.
Şüpheli, kasanın açılmaması üzerine marketten çıkarak kaçtı.
Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Hırsızlık
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