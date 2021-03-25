Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 07:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO, iki seferini iptal etti
Yurdun büyük bölümünde yağış ve fırtına etkili oluyor. Deniz ulaşımında da bazı seferler, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
İstanbul'da dün sabah saatlerde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
İDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
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