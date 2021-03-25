Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 04:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekmeköy gıda üretim tesisindeki yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
oçullu Mahallesi Muratlı Caddesi'ndeki 2 katlı gıda üretim tesisinin elektrik aksamında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.
Yangının elektrik aksamında çıktığını söyleyen tesis sahibi Ogün Baysan, söz konusu yerde yangın sırasında herhangi bir çalışanın bulunmadığını belirtti.
Etiketler: Yangın
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