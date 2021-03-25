Turizm sezonu öncesi, bir uyuşturucu şebekesinin çeşitli turizm beldelerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yolunda ihbar alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekipleri bir şebekeyi çökertti.

Gece yarısı Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını değerlendiren ekipler, şehrin tüm girişlerini kontrol altına alarak Aydın’a giriş yapan tüm araçları da teknolojik yöntemlerle sorguladı. Şebekenin iki araç ile İzmir-Aydın otobanını kullanarak şehre gireceğini belirleyen narkotik ekipleri araçları takip etti.

Polisten kaçarken kaza yaptı

Aydın gişelerinde 2 araca ‘dur’ ihtarında bulunan polis ekipleri aracın birini durduruken, diğer aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Aracıyla kaçan şüpheli, otobandan karayoluna çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.

Hareket kabiliyetini kaybeden araç ile birlikte sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanmamak için kendini araca kilitledi

Uyuşturucu taciri M.A.C. polisleri görünce yakalanmamak için kendisini kaza yapan araca kilitledi. Narkotik ekipleri şahsı aracın camını kırarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise bir valiz dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu maddenin Aydın’da son yıllarda ele geçirilen en fazla miktardaki uyuşturucu olduğu öğrenildi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan M.A.C. isimli şahıs ile birlikte diğer araçta yakalanan 3 kişi sorguya alındı.