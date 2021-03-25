Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 03:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırşehir'de etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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