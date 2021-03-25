Merkez Şahinbey ilçesinde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan sürücü yönetimindeki otomobil, Yeditepe Mahallesi Şehit Polis Hasan Aslan Caddesi'nde polis aracına çarparak durdu.

Araçtan çıkıp kurusıkıdan bozma tabancasıyla ateş açan şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlardan biri polis memuru H.T.'ye isabet etti.

Karşılık veren polis ekipleri de şüpheliyi kolundan yaralayarak yakaladı.

Hırsızlık suçundan 12 kaydı varmış

25 Aralık Devlet Hastanesinde tedaviye alınan şüphelinin, hırsızlık suçundan 12 kaydının bulunduğu ve aynı suçtan 4 farklı dosyadan yakalama kararı ile aranan F.F.İ. olduğu anlaşıldı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru H.T.'nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.