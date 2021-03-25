Konya'nın 16 ilçesi ile Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Hamileler ve engelliler de idari izinli

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler de bu süre zarfında idari izinli sayılacak.