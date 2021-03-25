Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 00:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çankırı ve Konya'da yüz yüze eğitime kar engeli
[Fotoğraf: DHA]
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava Konya ve Çankırı'da eğitimi de olumsuz etkiledi.
Konya'nın 16 ilçesi ile Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.
Hamileler ve engelliler de idari izinli
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler de bu süre zarfında idari izinli sayılacak.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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