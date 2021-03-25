Yenibey Mahallesi'nde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, sokakta geri manevra yaptığı sırada 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim Bakur'a çarptı.

Çocuğun kazada sadece burnu kanadı

Olayı fark eden vatandaşlar sürücüyü uyarıp durmasını sağladıkları aracın altında kalan çocuğu çıkardı.

Kazada sadece burnu kanayan çocuk olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.