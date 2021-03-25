Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçük çocuğun otomobilin altında kalma anı güvenlik kamerasında
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuğun hafif yaralı olarak kurtulması kameraya yansıdı.
Yenibey Mahallesi'nde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, sokakta geri manevra yaptığı sırada 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim Bakur'a çarptı.
Çocuğun kazada sadece burnu kanadı
Olayı fark eden vatandaşlar sürücüyü uyarıp durmasını sağladıkları aracın altında kalan çocuğu çıkardı.
Kazada sadece burnu kanayan çocuk olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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