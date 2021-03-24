Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin Aşağıkayı köyünün artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı.

İki apartman karantinaya alındı

Pişkin, ilçe merkezinde iki farklı dairede COVID-19 vakası görüldüğünü söyleyerek, bir apartmanın da karantinaya alındığını söyledi.

Apartmanlarda yaşayan kişilerin ihtiyaçları mahalle muhtarları ve azaları ile vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanacak.

Bir okulda eğitime 10 gün ara verildi

Taşköprü Yatılı Bölge Okulu'nda ise personellerde COVID-19 vakası görülmesi nedeniyle eğitime 10 gün ara verildi.

Okulda uzaktan eğitime devam edilecek.