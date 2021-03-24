Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy ve 2 apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köy ile 2 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaşköprü ilçesindeki bir okulda eğitime 10 gün ara verildi.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin Aşağıkayı köyünün artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı.
İki apartman karantinaya alındı
Pişkin, ilçe merkezinde iki farklı dairede COVID-19 vakası görüldüğünü söyleyerek, bir apartmanın da karantinaya alındığını söyledi.
Apartmanlarda yaşayan kişilerin ihtiyaçları mahalle muhtarları ve azaları ile vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanacak.
Bir okulda eğitime 10 gün ara verildi
Taşköprü Yatılı Bölge Okulu'nda ise personellerde COVID-19 vakası görülmesi nedeniyle eğitime 10 gün ara verildi.
Okulda uzaktan eğitime devam edilecek.
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