Ankara'da rahatsızlanan Araf A. ile oğlu Aslan A. COVID-19 testi yaptırdı. Test sonucunu beklemeyen baba ve oğlu memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek üzere otobüse bindi.

Aksaray'a yaklaştığı sırada test sonucunun sisteme pozitif şeklinde düşmesi üzerine, durum Aksaray'daki filyasyon ekibine haber verildi.

Otobüsten indirilip, karantinaya alındılar

Filyasyon ve polis ekipleri, Aksaray Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki otobüsten indirdikleri Araf A. ve Aslan A.'yı izole alana aldı.

Sağlık ekipleri işlemlerinin ardından baba ve oğlunu, ambulansla öğrenci yurduna götürdü.

Polis ekipleri, baba ve oğluna karantina kurallarına uymadıkları için toplam 6 bin 300 lira ceza kesti.