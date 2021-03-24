Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin hafta boyunca çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur, iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Cuma ve cumartesi günü Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Akdeniz ve güney Ege'de yağışlar yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Pazar günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Doğu bölgeler için fırtına uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün doğu bölgelerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına, Hatay çevreleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Zirai don tehlikesine dikkat

Bu gece saatlerinden başlayarak, cumartesi sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde zirai don hadisesi bekleniyor.