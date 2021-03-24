Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
İpsala Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Yunanistan
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