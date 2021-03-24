Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 yaşındaki çocuk yanlışlıkla annesini vurdu
Balıkesir'de iş yerinde silahla oynayan 5 yaşındaki çocuk yanlışlıkla annesini vurdu. Boynundan yaralanan annenin hayati tehlikesi bulunmuyor.
Altıeylül ilçesinde anne G.D., 5 yaşındaki oğlu A.D. ile camcı dükkanı sahibi eşinin yanına geldi.
Oğlunun babasının çekmecesindeki silahı aldığını gören anne, çocuktan silahı almak istedi. O sırada silahın patlamasıyla anne G.D, boynundan yaralandı.
Annenin hayati tehlikesi bulunmuyor
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne G.D. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
5 yaşındaki A.D, polis ekiplerinin kimlik tespitini yapmasının ardından yakınlarına teslim edildi.
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