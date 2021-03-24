23 yaşındaki Barış Bayram İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek için yolcu otobüsüne bindi. Bayram Bolu'ya geldiğinde, kadın yolculardan biri ile tartışmaya başladı.

Bayram, otobüsten inip başka bir otobüse bineceğini söyledi.

Otobüs şoförü, dinlenme tesisine 1 kilometre kala Barış Bayram'ı TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi yakınlarında indirdi.

Dinlenme tesisine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram'a kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Tartıştığı kadının ifadesi alındı

Jandarma ekipleri, tartıştığı kadının ve diğer yolcuların ifadesine başvurdu. Otobüs şoförüne terminal dışı yolcu indirmekten ceza kesildi. Kamyon şoförü hakkında da adli işlem başlatıldı.