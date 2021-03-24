Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstinat duvarı minibüsün üzerine çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı park halindeki minibüsün üzerine çöktü. Çökme anı kameraya yansıdı.
Olay, Kağıthane Telsizler Mahallesi İpek Sokak'ta meydana geldi.
Sokak üzerinde bulunan bir binanın istinat duvarı park halindeki servis minibüsünün üzerine çöktü.
Duvarın altında ezilen minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Çökme anı kamerada
İstinat duvarının çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, istinat duvarının park halindeki minibüsün üzerine çökme anı yer alıyor.
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