Olay, Kağıthane Telsizler Mahallesi İpek Sokak'ta meydana geldi.

Sokak üzerinde bulunan bir binanın istinat duvarı park halindeki servis minibüsünün üzerine çöktü.

Duvarın altında ezilen minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çökme anı kamerada

İstinat duvarının çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, istinat duvarının park halindeki minibüsün üzerine çökme anı yer alıyor.