Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eski eşini döven zanlı hakkında iddianame hazırlandı
Samsun'da kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iddianame hazırlandı.
Samsun'un Canik ilçesinde, eski eşi E.M.’yi sokak ortasında döverek ağır yaralayan şüpheli İbrahim Zarap hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Mahkeme iddianameyi kabul ederek davayı açtıktan sonra, duruşma tarihi belirlenecek.
Zarap tutuklu yargılanacak
İbrahim Zarap hakkında soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edildi.
İtiraz mahkeme tarafından görüşüldü ve reddedildi.
Etiketler: Kadına Şiddet
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