Sürmene ilçesindeki iskelede 15 yaşındaki S.Ş. dengesini kaybedip denize düştü. Çevrede devriye görevi yapan bekçilerden Hasan Kulaç, durumu fark edip üzerindeki üniformayı çıkararak suya atladı.

Kulaç, suda çırpınan S.Ş.'yi kıyıya çıkardı. Diğer bekçiler de durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Ş., hastaneye kaldırıldı.

Kahraman bekçi takdir topladı

Kurtarma anı, cep telefon kamerası ile görüntülendi. Dev dalgalara aldırış etmeden suya atlayıp, S.Ş.'yi kurtaran bekçi Hasan Kulaç şunları söyledi:

“Düşen çocuğun yüzme bilmediğini, bunun için de korku ve panik içinde olduğunu gördüm. Üzerimi çıkarıp hemen suya atladım. Suda ona sakin olmasını ve onu bırakmayacağımı söyledim. Sırtıma alarak, arkadaşların attığı ip yardımıyla kıyıya yanaştım. Deniz de dalgalı olduğu için kollarım ve bacaklarım biraz yaralandı. Ama çocuk sudan sağlam şekilde çıkartmayı başardım.”

Hastanede tedaviye alınan S.Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.