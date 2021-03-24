Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, eşi ve kendisninin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"Genel sağlık durumumuz iyi"

Özacar, "Tedbirlere hassasiyetle uymama rağmen, yapılan tetkikler sonucu daha önce iki kez negatif çıkan COVID-19 testim pozitif çıkmıştır. Değerli eşim de pozitif durumda olup, doktorlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçirmekteyiz. Arayan, soran dostlarımıza teşekkür edip, şu an telefonlara cevap veremiyoruz. Genel sağlık durumumuz iyi olup, sağlıklı günlerde en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Sizler de tedbiri asla elden bırakmayınız" dedi.