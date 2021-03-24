Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koronavirüs testi pozitif çıktı, pazarda satış yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan pazarcı satış yaparken yakalandı.
Çarşamba Belediyesi'nde görevli zabıta memurları Doğuyaka Kapalı Pazar'ında denetim yapmaya başladı.
E.A.'nın sebze meyve satışı yaptığı tezgahı denetleyen ekipler, pazarcının Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sordu. E.A., telefonunun yanında olmadığını söyleyerek HES kodunu vermek istemedi.
[Fotoğraf: DHA]
Kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorguda, kızının koronavirüs olması sebebiyle E.A.'nın da temaslı olarak karantina da olması gerektiği anlaşıldı. Yapılan detaylı sorgulamada ise E.A.'nın da PCR testinin pozitif olduğu öğrenildi.
Zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanan E.A., Samsun il merkezinde karantinaya alınmak üzere yurda yerleştirildi.
Etiketler: HES Kodu Koronavirüs Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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