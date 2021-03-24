İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla, cenaze defni öncesi ve sonrasında her türlü yiyecek-içecek ikramı yasaklandı.

Toplu taziye kabulü ile taziye ziyaretlerinin de yasaklandığının belirtildiği açıklamada, "COVID-19 hastalığı buluşma riski nedeniyle kent genelinde, uzun ve önemli hastalık geçiren kişilerin, ikametlerine dönüşü sonrası yapılacak hasta ziyaretlerinin pandemi sonrasına ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

Muhtarlar ziyaretleri tespit ederse kolluk kuvvetlerine haber verecek. Apartman ve site yöneticileri toplantıları gibi kalabalık organizasyonlara izin verilmeyecek.