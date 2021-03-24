Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da ev ziyaretleri yasaklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
100 binde 197,41 vaka görülen ve vaka sayısı en fazla artan iller arasında yer alan Kastamonu'da, taziye, hasta ve ev ziyaretleri yasaklandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla, cenaze defni öncesi ve sonrasında her türlü yiyecek-içecek ikramı yasaklandı.
Toplu taziye kabulü ile taziye ziyaretlerinin de yasaklandığının belirtildiği açıklamada, "COVID-19 hastalığı buluşma riski nedeniyle kent genelinde, uzun ve önemli hastalık geçiren kişilerin, ikametlerine dönüşü sonrası yapılacak hasta ziyaretlerinin pandemi sonrasına ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.
Muhtarlar ziyaretleri tespit ederse kolluk kuvvetlerine haber verecek. Apartman ve site yöneticileri toplantıları gibi kalabalık organizasyonlara izin verilmeyecek.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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