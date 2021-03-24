Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da balon turları hafta sonuna kadar iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava koşullarından dolayı hafta sonuna kadar durduruldu.
Doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek turistlere bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izleme imkanı sunan balon turları hafta sonuna kadar iptal edildi.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.
Etiketler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Turizm
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