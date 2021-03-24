Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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