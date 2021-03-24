Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da 6 il için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde 6 ilde görülecek rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer fırtınaya dönüşecek.
Güney ve güneybatıdan Erzincan ile Ardahan'da görülecek kuvvetli fırtınanın saatteki hızının 50-70 kilometre olacağı öngörülüyor.
Fırtınanın, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde ise saatteki hızının 60-90 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların ve yetkililerin yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
Son Haberler
- 16:18
- 16:10
- 16:06
- 15:40
- 15:56
Sıradaki Haber
Eski eşini döven zanlı hakkında iddianame hazırlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz