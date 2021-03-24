Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bir günde 81 kişi soba gazından etkilendi: 1 ölü
Gaziantep'te son 24 saatte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi hastanelere başvurdu.
Gaziantep'te dün gece başlayan ve etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle 81 kişi, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılanlardan 83 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 80 kişi tedavi edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşları soba kullanımı konusunda uyardı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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